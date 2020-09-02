NVIDIA подарит игру Watch Dogs: Legion покупателям новых видеокарт GeForce

Компания NVIDIA сообщила о новой промоакции. Компания подарит новую игру Watch Dogs: Legion пользователям, которые приобретут видеокарту новой линейки GeForce. В акции участвуют видеокарты GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070.
Ранее компания показала мощь новых карт на играх Cyberpunk 2077 и Watch Dogs: Legion.
Данное предложение будет действовать с 17 сентября по 29 октября 2020 года. Активировать бесплатную копию Watch Dogs: Legion можно будет до 30 ноября 2020 года.
Выход Watch Dogs: Legion на Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 и ПК состоится 29 октября 2020 года.
Теперь видеокарты смогут загружать данные в видеочип, обходя центральный процессор. Это должно ускорить обработку графики. Первой игрой, в которой будет реализована эта система, будет Cyberpunk 2077.
GeForce RTX 3080 должна выйти 17 сентября. Она будет стоить $ 700.
GeForce RTX 3070 снабжена 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Стоить новая карта будет $ 499.
Самая старшая модель RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти формата GDDR6x. Её стоимость — от $ 1500.
- 2 сентября 2020
-
18:42
-
17:20
-
13:27
-
12:21
-
11:31
- 1 сентября 2020
-
22:39
-
21:49
-
20:09
-
16:20
-
13:27
-
13:17
-
11:19
-
10:01
-
04:01
- 31 августа 2020
-
19:12
-
17:16
-
15:30
-
14:36
-
14:03
-
11:10
- 30 августа 2020
-
23:31
-
17:31
-
13:47
-
12:23
-
11:49
-
11:37
-
04:00
-
00:58
-
00:22
- 29 августа 2020
-
22:43
-
19:38
-
18:09
-
12:40
-
11:47
- 28 августа 2020
-
16:12