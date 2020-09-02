NVIDIA подарит игру Watch Dogs: Legion покупателям новых видеокарт GeForce

Компания NVIDIA сообщила о новой промоакции. Компания подарит новую игру Watch Dogs: Legion пользователям, которые приобретут видеокарту новой линейки GeForce. В акции участвуют видеокарты GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070.

Ранее компания показала мощь новых карт на играх Cyberpunk 2077 и Watch Dogs: Legion.

Данное предложение будет действовать с 17 сентября по 29 октября 2020 года. Активировать бесплатную копию Watch Dogs: Legion можно будет до 30 ноября 2020 года.



Выход Watch Dogs: Legion на Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 и ПК состоится 29 октября 2020 года.

Теперь видеокарты смогут загружать данные в видеочип, обходя центральный процессор. Это должно ускорить обработку графики. Первой игрой, в которой будет реализована эта система, будет Cyberpunk 2077.



GeForce RTX 3080 должна выйти 17 сентября. Она будет стоить $ 700.



GeForce RTX 3070 снабжена 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Стоить новая карта будет $ 499.



Самая старшая модель RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти формата GDDR6x. Её стоимость — от $ 1500.