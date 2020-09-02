Ubisoft начал бесплатно раздавать Far Cry 3, но пока только в Китае
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт игру Far Cry 3. Правда, ремастер бесплатно доступен пока лишь на сайте китайского Uplay. Акция будет длиться до 7 сентября.
Также накануне, 1 сентября, компания начала бесплатно раздавать The Division. До 8 сентября игру можно бесплатно добавить в Uplay в свою библиотеку.
Far Cry 3 — трёхмерный шутер с видом от первого лица. Главный герой игры — Джейсон Броди. Он оказывается на тропическом острове в плену. Цель — спастись и вырваться из лап пиратов.
Игра вышла ещё в 2012 году. Многие считают третью часть шутера лучшим в истории франшизы. Пока неизвестно, будет ли разработчик бесплатно раздавать третью часть игры в других странах или ограничится лишь Китаем и геймерами из этой страны.
Теперь официально: Far Cry 6 выйдет 18 февраля 2021 года
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