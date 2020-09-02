Ubisoft начал бесплатно раздавать Far Cry 3, но пока только в Китае

Компания Ubisoft бесплатно раздаёт игру Far Cry 3. Правда, ремастер бесплатно доступен пока лишь на сайте китайского Uplay. Акция будет длиться до 7 сентября.

Также накануне, 1 сентября, компания начала бесплатно раздавать The Division. До 8 сентября игру можно бесплатно добавить в Uplay в свою библиотеку.

Far Cry 3 — трёхмерный шутер с видом от первого лица. Главный герой игры — Джейсон Броди. Он оказывается на тропическом острове в плену. Цель — спастись и вырваться из лап пиратов.

Игра вышла ещё в 2012 году. Многие считают третью часть шутера лучшим в истории франшизы. Пока неизвестно, будет ли разработчик бесплатно раздавать третью часть игры в других странах или ограничится лишь Китаем и геймерами из этой страны.