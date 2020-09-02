Обнародованы новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией рейтрейсинга

Компания NVIDIA показала новые скриншоты игры Cyberpunk 2077, в которых использовалась технология рейтрейсинга. Трассировка помогает реализовать рассеянное освещение и создать реалистичные тени.

Ранее стало известно, что компания CD Projekt RED будет выпускать бесплатные дополнения после релиза игры Cyberpunk 2077. Официальный аккаунт игры в «Твиттере» сообщил, что разработчик предложит как платные, так и бесплатные обновления.

Студия намеревается выпустить игру 19 ноября 2020 года. Она выйдет на PS4, Xbox One и PC. А позже появится на PS5 и Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года. Релиз игры уже переносился дважды. В итоге фанаты даже начали проводить различные обряды на удачу.