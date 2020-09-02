Разработчик представил новый трейлер хоррора The Signifier

Компания Raw Fury опубликовала новый трейлер игры The Signifier. Новая игра представляет собой хоррор в стилистике кибернуар. Трейлер показали во время Gamescom 2020.
В The Signifier игрок становится Фредериком Расселом — учёным-экспертом в области искусственного интеллекта. Рассел, по задумке авторов, создал экспериментальный прибор для погружения в глубины человеческого сознания. И теперь Рассел должен с помощью своего изобретения провести расследование убийства крупного бизнесмена.
В трейлере креативный директор компании Дэвид Феннер рассказывает об особенностях работы изобретения учёного и задачах, которые будут стоять перед геймерами.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Raw Fury.
Выход The Signifier на ПК состоится 15 октября, а версия для PS4 и Xbox One появится в начале 2021 года.
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