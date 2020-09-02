Разработчики Marvel’s Avengers перенесли показ Чёрной пантеры из-за смерти Боузмана

Разработчики новой игры Marvel’s Avengers провели стрим, в котором рассказал о нововведениях. Во время трансляции авторы сообщили, что переносят презентацию персонажа Чёрной пантеры из-за смерти актёра Чедвика Боузмана. Он исполнил роль Чёрной пантеры в одноимённом фильме.

По словам разработчиков, они готовили анонс, но решили перенести его из-за случившегося. Боузман скончался 29 августа, актёр страдал от рака.

Релиз игры Marvel’s Avengers должен состояться 4 сентября. Сперва игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Далее разработчик представит её на PlayStation 5 и Xbox Series X, сроки релиза на этих консолях не называются.