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Разработчики Marvel’s Avengers перенесли показ Чёрной пантеры из-за смерти Боузмана

Разработчики Marvel’s Avengers перенесли показ Чёрной пантеры из-за смерти Боузмана
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики новой игры Marvel’s Avengers провели стрим, в котором рассказал о нововведениях. Во время трансляции авторы сообщили, что переносят презентацию персонажа Чёрной пантеры из-за смерти актёра Чедвика Боузмана. Он исполнил роль Чёрной пантеры в одноимённом фильме.

По словам разработчиков, они готовили анонс, но решили перенести его из-за случившегося. Боузман скончался 29 августа, актёр страдал от рака.

Релиз игры Marvel’s Avengers должен состояться 4 сентября. Сперва игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Далее разработчик представит её на PlayStation 5 и Xbox Series X, сроки релиза на этих консолях не называются.

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