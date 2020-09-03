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«Пацифистам» станет сложнее прокачивать персонажей в World of Warcraft

«Пацифистам» станет сложнее прокачивать персонажей в World of Warcraft
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Blizzard сократит на 60% опыт, который получают игроки за мирные профессии в World of Warcraft: Shadowlands. Изменения приведут к тому, что прокачивать персонажей пользователям-пацифистам станет сложнее. Речи идёт об игроках, которые занимаются горным делом или травничеством.

В World of Warcraft можно выбрать персонажей из расы пандаренов, которые сохраняют нейтралитет. Они не сражаются на стороне Орды или Альянса. Вместо этого игроки занимаются собирательскими профессиями. На получение одного уровня с таким стилем игры уходит порядка 7-8 часов.

Следующее дополнение World of Warcraft: Shadowlands будет выпущено 27 октября 2020 года. В последние недели разработчик выпускает трейлеры из серии «Миры иные». В них авторы показывают различные расы и героев.

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