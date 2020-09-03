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Депутат предложил учредить Кубок по киберспорту для школьников. Его помощник — Мэддисон

Депутат предложил учредить Кубок по киберспорту для школьников. Его помощник — Мэддисон
Киберспорт / Другие игры 0

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), чьим помощником является российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон, предложил учредить в России Кубок по киберспорту для школьников. Соответствующее предложение парламентарий направил министру спорта Олегу Матыцину. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался против ограничений на киберспортивные соревнования в образовательных учреждениях, однако, по его мнению, их следует организовывать должным образом.

«Во исполнение указания президента со своей стороны считаю необходимым учреждение Кубка по киберспорту среди учащихся среднеобразовательных учебных заведений», — отмечается в документе, подготовленном Власовым.

По мнению депутата, такие соревнования помогут наиболее талантливым детям проявить себя и выйти на международный уровень.

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