Призовой фонд The International 2020 превысил отметку в $ 35 млн

Призовой фонд турнира главного турнира по Dota 2 The International 2020 превысил отметку в $ 35 млн.

Этого показателя удалось достичь за 100 дней с момента выхода Battle Pass.

Текущий призовой фонд уже является рекордным среди всех киберспортивных турниров. У поклонников Dota 2 осталось чуть больше двух недель, чтобы увеличить эту сумму, — Battle Pass истекает 19 сентября. На достижение нового рекорда игрокам понадобилось 92 дня.

Даты проведения The International 2020 в настоящее время неизвестны. Изначально турнир был запланирован на период с 18 по 23 августа, но ввиду пандемии коронавируса Valve перенесла его на неопределённый срок. Разработчики отметили, что организуют соревнование, когда смогут обеспечить безопасность всех участников и зрителей.