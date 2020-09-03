Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Призовой фонд The International 2020 превысил отметку в $ 35 млн

Призовой фонд The International 2020 превысил отметку в $ 35 млн
Киберспорт / Dota 2 0

Призовой фонд турнира главного турнира по Dota 2 The International 2020 превысил отметку в $ 35 млн.

Этого показателя удалось достичь за 100 дней с момента выхода Battle Pass.

Текущий призовой фонд уже является рекордным среди всех киберспортивных турниров. У поклонников Dota 2 осталось чуть больше двух недель, чтобы увеличить эту сумму, — Battle Pass истекает 19 сентября. На достижение нового рекорда игрокам понадобилось 92 дня.

Даты проведения The International 2020 в настоящее время неизвестны. Изначально турнир был запланирован на период с 18 по 23 августа, но ввиду пандемии коронавируса Valve перенесла его на неопределённый срок. Разработчики отметили, что организуют соревнование, когда смогут обеспечить безопасность всех участников и зрителей.

Призовой фонд The International 2020 побил прошлогодний рекорд
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020