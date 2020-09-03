CD Projekt RED: системные требования Cyberpunk 2077 появятся уже совсем скоро

Совпадение ли, но после анонса 3000-серии видеокарт от NVIDIA комьюнити-менеджер CD Projekt RED Марчин Момот написал на своей странице в «Твиттере», что системные требования Cyberpunk 2077 появятся уже совсем скоро. Но как скоро, он не уточнил.

Также он прокомментировал слух о размере игры. Различные источники сообщали, что игра займёт на жёстком диске более 200 гигабайт. «В то время как системные требования Cyberpunk 2077 ещё не опубликованы, хотя они скоро появятся, я хотел бы обратиться к этой теме на Reddit, в которой сообщалось, что для установки Cyberpunk 2077 потребуется более 200 гигабайт. Её размер на жёстком диске будет такой же, как у других современных игр», — заявил Марчин Момот.

Cyberpunk 2077 — мультиплатформенная видеоигра в жанре Action / RPG, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. Первоначально игра должна была выйти 16 апреля, но позднее релиз был перенесён сначала на 17 сентября 2020 года, а потом на 19 ноября 2020 года.