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NVIDIA показала, какой FPS выдают игры на GeForce RTX 3090 в разрешении 8K

NVIDIA показала, какой FPS выдают игры на GeForce RTX 3090 в разрешении 8K
Киберспорт / Другие игры 0

Компания NVIDIA показала, какой фреймрейт будут выдавать современные игры в разрешении 8K на новой видеокарте GeForce RTX 3090.

Тестирование было проведено на компьютере с процессором Intel Core i9-9900K с 3,6 Ghz, 32 ГБ оперативной памяти и операционной системой Windows 10. В играх были выставлены высокие настройки графики и включена трассировка лучей.

Некоторые игры (Enlisted, Wolfenstein: Youngblood и Death Stranding) не преодолели отметку в 60 FPS без использования технологии DLSS. Хуже всего RTX 3090 справилась с Control, проектом от финской студии Remedy — с использованием DLSS игра выдавала 57 кадров, а без — всего 8.

Напомним, RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти формата GDDR6x. Её стоимость — от $ 1500.

NVIDIA представила новые видеокарты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
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