Источник: GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 будут в дефиците до начала 2021 года
Видеокарты NVIDIA нового поколения GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 будут в большом дефиците в первые несколько месяцев после релиза, сообщает Tweak Town.
По данным источника, первые тиражи будут очень маленькими. Сообщается, что дело в переходе на 8-нанометровые чипы Samsung. NVIDIA не хочет рисковать и выпускать большую партию видеокарт, пока чип не будет проверен. Помимо этого в компании продолжат следить за ситуацией в AMD после выхода новой архитектуры RDNA 2.
GeForce RTX 3080 должна выйти 17 сентября. Стоимость RTX 3070 составит $ 499, RTX 3080 — $ 700, RTX 3090 — $ 1500.
Владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 20XX стали массово продавать устройства, после того как 1 сентября состоялась презентация RTX 30XX.
Владельцы б/у видеокарт RTX 20XX стали массово продавать их
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