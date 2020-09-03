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Metacritic: оценка Marvel's Avengers от пользователей составила 5,2 балла

Metacritic: оценка Marvel's Avengers от пользователей составила 5,2 балла
Киберспорт / Другие игры 0

На портале Metacritic начали появляться первые оценки после релиза Marvel's Avengers. Обладатели специального издания получили доступ к игре 1 сентября.

Оценка игр для PlayStation 4 составляет 5,2 балла, для Xbox One — всего 3,9 балла. Стоит отметить, что многие пользователи, которые ставят оценку в 10 баллов, публиковали обзоры исключительно на Marvel's Avengers. Возможно, это боты для искусственного повышения оценки игры.

В целом пользователи критикуют игру за однообразный геймплей, качество графики и вырезанный контент, который придётся докупать с DLC.

Релиз обычной версии Marvel’s Avengers должен состояться 4 сентября. Сначала игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Далее разработчик представит её на PlayStation 5 и Xbox Series X, сроки релиза на этих консолях не называются.

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