Облачный гейминг от NVIDIA GeForce NOW: запуск сервера на Урале и бесплатный сентябрь

В конце августа сервис облачного гейминга GFN.RU совместно с «Ростелекомом» запустил отдельный сервер в Екатеринбурге, который позволит сократить пинг и улучшить игровой процесс для игроков с Урала, Сибири и Пермского края.



Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный компьютер. Пользователям не нужно тратиться на дорогое железо. Достаточно лишь зайти на сайт, оформить подписку и начать играть. Стоимость опции «Облачные игры GFN.RU» для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома» составляет 490 рублей в месяц. Для всех остальных — 990 рублей.

«В России с каждым днём всё больше людей узнает, что такое облачный гейминг и пробует с его помощью запускать технологически требовательные игры на своих устройствах. Миссия GFN.RU — сделать гейминг доступным и удобным максимальному числу пользователей, охватив все регионы страны. Наш стратегический партнёр “Ростелеком” помогает с воплощением этой миссии.

“Ростелеком” сотрудничает с нами с момента запуска GeForce NOW в России и причастен ко всем нашим победам. Во всех дата-центрах GFN.RU реализована связь от “Ростелекома”. Наши серверы в екатеринбургском дата-центре “Ростелекома” радикальным образом повысят качество облачных игр для многочисленной армии геймеров за Уральским хребтом», — заявил директор по маркетингу и продукту сервиса GFN.RU Даниил Мирошниченко.

Фото с открытия сервера в Екатеринбурге:

В сервисе доступны сотни игр, которые не нужно приобретать второй раз. GeForce NOW работает по принципу: «принеси свою игру сам». Запускай игры со своего аккаунта в Steam, Origin, Uplay и Epic Games Store. Игры, которые доступны для запуска в сервисе, вы найдёте по этой ссылке.

Сервис дарит ключи на игры постоянным премиум-подписчикам. Первым продуктом, который получили пользователи, стала игра Rogue Company, а с 11 августа началась раздача ключей на первый сезон «королевской битвы» от Ubisoft — Hyper Scape.

Но и это ещё не всё. Сервис решил сделать подарок учащимся и продлить бесплатный доступ в GFN.RU на весь сентябрь. Это значит, что до 30 сентября вы можете абсолютно бесплатно играть в современные игры на высоких настройках графики на слабых ПК, компьютерах Mac, в браузере на Хромбуках, на телевизорах и телефонах с ОС Android.



Для того чтобы оценить такие игры, как Ведьмак 3, Metro Exodus, World of Tanks, RUST, Fortnite, Apex Legends, Destiny 2, Death Stranding и сотни других игр, не нужно вводить данные от банковской карточки. Нужен только быстрый интернет. Главная страница сервиса доступна по этой ссылке.