Lenovo подтвердила существование GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти
Lenovo подтвердила существование видеокарты NVIDIA нового поколения GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти, сообщает портал VideoCardz.
Компания анонсировала новый игровой ПК Legion T7, в который помимо GeForce RTX 3070 и RTX 3080 можно будет установить GeForce RTX 3070 Ti c 16 ГБ видеопамяти GDDR6.
Фото: VideoCardz
RTX 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти обойдёт RTX 3070 (8 ГБ) и RTX 3080 (10 ГБ). Конфигурация графического процессора, цена и дата выхода видеокарты остаются неизвестными. Источник предполагает, что видеокарта будет работать на чипе GA104. Помимо этого возможно, что RTX 3070 Ti будет доступна только в OEM-сборках.
GeForce RTX 3080 должна выйти 17 сентября. Стоимость RTX 3070 составит $ 499, RTX 3080 — $ 700, RTX 3090 — $ 1500.
Источник: GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 будут в дефиците до начала 2021 года
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