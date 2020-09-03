Lenovo подтвердила существование GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти

Lenovo подтвердила существование видеокарты NVIDIA нового поколения GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти, сообщает портал VideoCardz.

Компания анонсировала новый игровой ПК Legion T7, в который помимо GeForce RTX 3070 и RTX 3080 можно будет установить GeForce RTX 3070 Ti c 16 ГБ видеопамяти GDDR6.

Фото: VideoCardz

RTX 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти обойдёт RTX 3070 (8 ГБ) и RTX 3080 (10 ГБ). Конфигурация графического процессора, цена и дата выхода видеокарты остаются неизвестными. Источник предполагает, что видеокарта будет работать на чипе GA104. Помимо этого возможно, что RTX 3070 Ti будет доступна только в OEM-сборках.

GeForce RTX 3080 должна выйти 17 сентября. Стоимость RTX 3070 составит $ 499, RTX 3080 — $ 700, RTX 3090 — $ 1500.