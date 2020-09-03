Третья презентация Night City Wire по Cyberpunk 2077 состоится 26 сентября во время игровой выставки Tokyo Game Show 2020.

Согласно расписанию мероприятия, продолжительность новой презентации Night City Wire составит 50 минут, что в два раза больше, чем у предыдущих эпизодов.

Cyberpunk 2077 — экшен о приключениях в городе недалёкого будущего Найт Сити. Изначально релиз игры был запланирован на апрель, однако его переносили дважды. Актуальная дата выхода — 19 ноября. Игра будет доступна для PlayStation 4, Xbox One и PC, а в будущем также и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Недавно компания CD Projekt RED сообщила, что системные требования Cyberpunk 2077 появятся уже совсем скоро.