Valve рассказала, какие видеокарты и процессоры наиболее популярны среди игроков в Steam
Компания Valve провела опрос, чтобы узнать, какие видеокарты и процессоры наиболее популярны среди пользователей в Steam в августе.
По данным опроса, 73,8% игроков используют видеокарты NVIDIA. На первом месте в списке NVIDIA GeForce GTX 1060, которой отдают предпочтение 12% пользователей, на втором — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (8,5%), тройку замыкает NVIDIA GeForce GTX 1050 (5,4%). Среди видеокарт AMD наиболее популярной стала AMD Radeon RX 580 (1,94%).
75% пользователей отдают предпочтение процессорам Intel, однако популярность AMD в августе повысилась на 1,18%.
Самой популярной операционной системой остаётся Windows 10. Её доля в Steam — 88,32%, а прирост — 0,44%.
Полностью с результатами опроса можно ознакомиться в Steam.
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