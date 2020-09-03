Valve рассказала, какие видеокарты и процессоры наиболее популярны среди игроков в Steam

Компания Valve провела опрос, чтобы узнать, какие видеокарты и процессоры наиболее популярны среди пользователей в Steam в августе.

По данным опроса, 73,8% игроков используют видеокарты NVIDIA. На первом месте в списке NVIDIA GeForce GTX 1060, которой отдают предпочтение 12% пользователей, на втором — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (8,5%), тройку замыкает NVIDIA GeForce GTX 1050 (5,4%). Среди видеокарт AMD наиболее популярной стала AMD Radeon RX 580 (1,94%).

75% пользователей отдают предпочтение процессорам Intel, однако популярность AMD в августе повысилась на 1,18%.

Самой популярной операционной системой остаётся Windows 10. Её доля в Steam — 88,32%, а прирост — 0,44%.

Полностью с результатами опроса можно ознакомиться в Steam.