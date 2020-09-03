Puma выпустит тематические кроссовки к 35-летию Super Mario Bros
Портал Video Games Chronicle сообщает, что компания Puma выпустит специальные кроссовки к 35-летию легендарной игры Super Mario Bros. Они будут выполнены в традиционных цветах игры — красном и синем.
На сайте австралийской сети магазинов Foot Locker даже появилась страница с кроссовками. Но вскоре страница была удалена.
Игра Super Mario Bros. вышла 13 сентября 1985 года. Она стала одной из самых культовых и успешных видеоигр в истории. Главный герой игры Марио стал символом приставки Nintendo. С тех пор вышло множество игр серии.
К юбилею игры компания планирует провести ряд мероприятий. В Японии откроется парк развлечений Super Nintendo World. Компания LEGO уже выпустила несколько тематических конструкторов.
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