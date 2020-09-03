Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Puma выпустит тематические кроссовки к 35-летию Super Mario Bros

Puma выпустит тематические кроссовки к 35-летию Super Mario Bros
Киберспорт / Другие игры 0

Портал Video Games Chronicle сообщает, что компания Puma выпустит специальные кроссовки к 35-летию легендарной игры Super Mario Bros. Они будут выполнены в традиционных цветах игры — красном и синем.
На сайте австралийской сети магазинов Foot Locker даже появилась страница с кроссовками. Но вскоре страница была удалена.

Игра Super Mario Bros. вышла 13 сентября 1985 года. Она стала одной из самых культовых и успешных видеоигр в истории. Главный герой игры Марио стал символом приставки Nintendo. С тех пор вышло множество игр серии.

К юбилею игры компания планирует провести ряд мероприятий. В Японии откроется парк развлечений Super Nintendo World. Компания LEGO уже выпустила несколько тематических конструкторов.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020