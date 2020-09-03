Nintendo анонсировала игру Mario Kart Live: Home Circuit с дополненной реальностью

Компания Nintendo анонсировала новую игру Mario Kart Live: Home Circuit. В новой игре-гонках нужно будет водить настоящие радиоуправляемые машинки с помощью консоли Nintendo Switch.
В машинку, которая идёт в комплекте с игрой, встроена камера. Она в реальном времени передаёт изображение на экран приставки. Виртуальный гоночный автомобиль повторяет движения радиоуправляемой машинки. А Switch создаёт дополнительную реальность. Так, к изображению добавляются соперники, бонусы и разметка.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Nintendo.
При этом прокладывать трассы и расставлять разметку можно самостоятельно. Главное, чтобы игрушечный автомобиль мог проехать по этой поверхности.
Игра рассчитана на четверых человек. То есть, к заезду могут присоединиться друзья, но у них должны быть радиоуправляемые машинки.
Новая игра выйдет 16 октября. Её стоимость составляет $ 99,99.
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