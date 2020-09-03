Тест в Doom Eternal: NVIDIA GeForce RTX 3080 быстрее RTX 2080 Ti на 70%

На официальном канале NVIDIA GeForce в YouTube вышел ролик, в котором разработчик видеокарт сравнил две свои карты — GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3080. Видеокарты были протестированы в шутере Doom Eternal на ультранастройках и в разрешении 4К.
Видеокарта семейства Ampere NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась значительно быстрее своей предшественницы. Новая карта была почти на 70% быстрее RTX 2080 Ti и достигла максимального значения FPS в 170 кадров, в то время как видеокарта прошлого поколения смогла показать только 120 кадров. Тест производился на пока ещё не выпущенном драйвере Geforce 455.77.
Видео размещено на канале NVIDIA GeForce в YouTube.
Анонс новых видеокарт состоялся 1 сентября. RTX 3090 получила 24 Гб видеопамяти и будет продаваться за $ 1500. RTX 3080 оснастили 10 Гб видеопамяти. Рекомендованная цена карточки — $ 700. RTX 3070 получила 8 Гб видеопамяти. Её стоимость начинается с $ 499.
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