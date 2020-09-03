Организаторы назвали дату онлайн-конференции Minecraft Live

Xbox Game Studios сообщила, что онлайн-мероприятие Minecraft Live состоится 3 октября. Во время этой конференции разработчики расскажут о крупных дополнения и новинках, которые касаются популярной игры. Любители Minecraft смогут посмотреть мероприятие на официальном сайте.

18 августа вышло последнее крупное дополнение для Minecraft. Оно называется «Мир юрского периода». Новое дополнение позволяет организовывать собственные выставки, устраивать раскопки и выводить более 60 видов динозавров.

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году. В конце 2011-го была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров, а также на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств, на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U.