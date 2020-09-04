Разработчик World of Warcraft: Shadowlands показал новое видео-короткометражку

Компания Blizzard опубликовала второе видео из анимационных короткометражек, посвящённых игре World of Warcraft: Shadowlands. В ролике показан конфликт, который происходит между пятью домами Малдраксуса. Они стремятся стать хозяевами войска Тёмных Земель.

Ранее компания показала ещё один короткометражный ролик. В первом короткометражном ролике, который называется «Бастион», разработчик рассказал об Утере Светоносном. В самом цикле роликов будут представлены могущественные ковенанты, правящие четырьмя новыми зонами в Shadowlands.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале World of Warcraft RU.

Выпуск World of Warcraft: Shadowlands запланирован на 27 октября 2020 года.

Сообщается, что Blizzard будет выпускать по новому видео каждую неделю. Следующие выпуски запланированы на 10 и 17 сентября. В них будет рассказано о каждом из кланов.