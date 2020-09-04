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Naughty Dog открыла необычную вакансию. Возможно, новая игра студии выйдет на ПК

Naughty Dog открыла необычную вакансию. Возможно, новая игра студии выйдет на ПК
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Naughty Dog, разработчик серии игр Uncharted и The Last of Us, открыла необычную вакансию на LinkedIn.

Студия ищет графического программиста, от которого требуется навык работы с AMD GCN, NVIDIA CUDA, DirectX 12 и Vulkan. Все эти технологии не используются в консолях и работают только на ПК. Компания не указала, над каким проектом предстоит работать сотруднику, и в целом не раскрыла других подробностей.

Недавно компания Sony, издатель игр от Naughty Dog, сообщила, что планирует выпускать больше игр на ПК. Заявление появилось после выхода ПК-версий Death Stranding и Horizon Zero Dawn. Обе игры долгое время были эксклюзивами для PlayStation 4. Игры от внутренних студий компании, которые бы вышли одновременно и на PlayStyation 5, и на ПК, пока не были анонсированы.

Sony хочет выпускать больше игр на ПК для увеличения продаж
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