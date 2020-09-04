Системные требования Crysis Remastered оказались весьма скромными

18 сентября на PC, PS4 и Xbox One выйдет улучшенная версия шутера Crysis. В своё время игра могла принизить любой компьютер, но ремастер оказался не таким страшным. Для запуска Crysis Remastered на максимальных настройках графики будет достаточно видеокарты GTX 1660 Ti.

Системные требования были опубликованы на странице Crysis Remastered в Epic Games Store.

Минимальные системные требования:



ОС: Windows 10 (64-разрядная)

Процессор: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI /AMD Radeon 470

Графическая память: 4 ГБ видеопамяти для разрешения 1080p

Оперативная память: 8 Гб

Место на диске: 20 Гб

DirectX 11



Рекомендованные системные требования:



ОС: Windows 10 (64-разрядная)

Процессор: Intel Core i5-7600к / AMD Ryzen 5

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56

Графическая память: 8 ГБ видеопамяти для разрешения 4К

Оперативная память: 12 Гб

Место на диске: 20 Гб

DirectX 11