Создатели анонсировали обновлённую версию The Witcher 3: Wild Hunt для PS5 и Xbox Series X

На сайте The Witcher 3: Wild Hunt была анонсирована обновлённая версия игры для консолей нового поколения.
«Разработанная, чтобы воспользоваться преимуществом самого мощного игрового оборудования, версия будет включать ряд визуальных и технических улучшений, включая рейтрейсинг и более быструю загрузку, в том числе для всего дополнительного контента.
Версия для консолей нового поколения будет реализована как самостоятельный продукт для ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. Все, кто уже приобрёл игру на ПК, Xbox One и PlayStation 4, смогут получить обновление бесплатно», — говорится в сообщении.
Witcher 3 разработана польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского и выпущена в 2015 году. Игра является продолжением игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей», заключительной частью трилогии.
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