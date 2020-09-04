Стали известны цены нереференсных видеокарт GeForce RTX 30XX
Стала известна стоимость нереференсных видеокарт NVIDIA нового поколения — GeForce RTX 30XX.
Цены на старшую модель новой линейки GeForce RTX 3090 будут начинаться от £ 1400 ($ 1855), самая дорогая версия обойдётся в £ 1590 ($ 2110). Стоимость RTX 3080 составит от £ 640 ($ 850) до £ 800 ($ 1060). Наиболее дешёвая RTX 3070 будет стоить от £ 450 ($ 600) до £500 ($ 660). С полным списком производителей и цен можно ознакомиться на WCCF Tech.
Анонс новых видеокарт состоялся 1 сентября. RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти и будет продаваться напрямую от NVIDIA за $ 1500. RTX 3080 оснастили 10 ГБ видеопамяти, а рекомендованная цена карточки — $ 700. RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти обойдётся примерно в $ 499.
Появилось первое фото GeForce RTX 3090. Она выглядит огромной на фоне системной платы
- 4 сентября 2020
-
14:56
-
13:58
-
12:28
-
11:04
-
10:50
-
00:30
-
00:10
- 3 сентября 2020
-
22:34
-
20:15
-
20:02
-
18:48
-
17:26
-
16:48
-
15:52
-
14:51
-
13:59
-
12:02
-
11:08
-
11:05
-
10:18
-
09:20
-
00:38
- 2 сентября 2020
-
23:07
-
20:24
-
19:26
-
18:42
-
17:20
-
13:27
-
12:21
-
11:31
- 1 сентября 2020
-
22:39
-
21:49
-
20:09
-
16:20
-
13:27
Партнерский контент