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Стали известны цены нереференсных видеокарт GeForce RTX 30XX

Стали известны цены нереференсных видеокарт GeForce RTX 30XX
Киберспорт 0

Стала известна стоимость нереференсных видеокарт NVIDIA нового поколения — GeForce RTX 30XX.

Цены на старшую модель новой линейки GeForce RTX 3090 будут начинаться от £ 1400 ($ 1855), самая дорогая версия обойдётся в £ 1590 ($ 2110). Стоимость RTX 3080 составит от £ 640 ($ 850) до £ 800 ($ 1060). Наиболее дешёвая RTX 3070 будет стоить от £ 450 ($ 600) до £500 ($ 660). С полным списком производителей и цен можно ознакомиться на WCCF Tech.

Анонс новых видеокарт состоялся 1 сентября. RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти и будет продаваться напрямую от NVIDIA за $ 1500. RTX 3080 оснастили 10 ГБ видеопамяти, а рекомендованная цена карточки — $ 700. RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти обойдётся примерно в $ 499.

Появилось первое фото GeForce RTX 3090. Она выглядит огромной на фоне системной платы
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