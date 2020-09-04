Следующий The International по Dota 2 должен пройти в августе 2021 года

Valve планирует провести юбилейный The International в августе 2021 года, об этом компания заявила в официальном блоге Dota 2.
The International 10 должен был пройти в августе 2020 года в столице Швеции Стокгольме, но из-за эпидемии коронавируса турнир был перенесён на определённый срок. Организаторы не хотят менять локацию и планируют провести юбилейный чемпионат в том же месте.
Также Valve сообщила, что турниры серии Dota Pro Circuit возобновятся в начале 2021 года. В новом сезоне пройдёт как минимум 4 турнира в Европе и СНГ, а также 3 чемпионата в Китае.
На днях стало известно, что призовой фонд The International 10 превысил $ 35 млн. Этого показателя удалось достичь за 100 дней. Текущий призовой уже является рекордным в истории киберспорта. На достижение нового рекорда игрокам понадобилось 92 дня.
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