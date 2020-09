Ремейк Prince of Persia могут анонсировать 10 сентября

Журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал, что Ubisoft планирует представить ремейк Prince of Persia на предстоящей презентации, которая пройдёт 10 сентября в онлайне.

Если слухи о разработке ремейка Prince of Persia подтвердятся, это будет первая полноценная игра во вселенной начиная с 2010 года, когда был выпущен Prince of Persia: The Forgotten Sands. С тех пор серия Assassin's Creed стала одним из основных направлений деятельности Ubisoft, а имя Prince of Persia было связано только с экспериментальными опытами — квестами и эксклюзивными играми для виртуальной реальности.

Ещё в 2018 году создатель серии Джордан Мехнер выразил заинтересованность в её возрождении, но дальше слов дело не пошло. В этом году один из пользователей форума Reddit обнаружил демонстрацию игрового процесса отмененного сиквела «Принца Персии» 8-летней давности под названием Prince of Persia Redemption. Ubisoft так и не сказала, почему проект был закрыт.