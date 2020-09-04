Ремейк Prince of Persia могут анонсировать 10 сентября

Журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал, что Ubisoft планирует представить ремейк Prince of Persia на предстоящей презентации, которая пройдёт 10 сентября в онлайне.
Если слухи о разработке ремейка Prince of Persia подтвердятся, это будет первая полноценная игра во вселенной начиная с 2010 года, когда был выпущен Prince of Persia: The Forgotten Sands. С тех пор серия Assassin's Creed стала одним из основных направлений деятельности Ubisoft, а имя Prince of Persia было связано только с экспериментальными опытами — квестами и эксклюзивными играми для виртуальной реальности.
Ещё в 2018 году создатель серии Джордан Мехнер выразил заинтересованность в её возрождении, но дальше слов дело не пошло. В этом году один из пользователей форума Reddit обнаружил демонстрацию игрового процесса отмененного сиквела «Принца Персии» 8-летней давности под названием Prince of Persia Redemption. Ubisoft так и не сказала, почему проект был закрыт.
- 4 сентября 2020
-
23:24
-
20:16
-
14:56
-
13:58
-
12:28
-
11:04
-
10:50
-
00:30
-
00:10
- 3 сентября 2020
-
22:34
-
20:15
-
20:02
-
18:48
-
17:26
-
16:48
-
15:52
-
14:51
-
13:59
-
12:02
-
11:08
-
11:05
-
10:18
-
09:20
-
00:38
- 2 сентября 2020
-
23:07
-
20:24
-
19:26
-
18:42
-
17:20
-
13:27
-
12:21
-
11:31
- 1 сентября 2020
-
22:39
-
21:49
-
20:09