Турниры серии DPC по Dota 2 возобновятся в начале 2021 года

Компания Valve объявила, что следующая лига Dota Pro Circuit состоится в первые месяцы 2021 года. Организаторы понадеялись, что турнир состоится в оффлайн-формате.
В Valve заявили, что в следующем сезоне пройдёт минимум четыре турнира сторонних операторов в Европе и СНГ и три соревнования в Китае.
В феврале 2020 года Valve представила обновлённую систему Dota Pro Circuit. Студия заявила о намерении добавить к серии мэйджоров региональные лиги с двумя дивизионами и открытыми квалификациями. Первый сезон в новом формате был запланирован на октябрь-ноябрь 2020 года.
Ранее Valve назвала примерную дату проведения The International 10. 3 сентября призовой фонд TI10 превысил $ 35 млн. По этому показателю чемпионат установил новый рекорд в киберспорте.
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