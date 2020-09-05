Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали свежий скриншот

GSC Game World выложила новый скриншот из второй части S.T.A.L.K.E.R, где изображено АТП на Кордоне в двух временных отрезках — до аварии на Чернобыльской АЭС и после.
АТП после аварии:
АТП до аварии:
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили, что намерены повторить успех «Ведьмака». «Всё нужно сделать идеально, пробить потолок индустрии, как это делал тот же «Ведьмак». И знаете что? Мы чувствуем в себе силы это сделать. Это вполне может звучать в духе маркетологов или слишком самоуверенно, но это не так», — написал комьюнити-менеджер GSC Game World.
Дата релиза игры по-прежнему не названа, и разработчик намекнул, что шифр 2.0.2.1 не имеет к ней отношения. Microsoft сумела договориться с разработчиками, чтобы S.T.A.L.K.E.R. 2 был временным эксклюзивом Xbox. Это значит, что игра выйдет одновременно на PC и Xbox Series X.
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