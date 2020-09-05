Источник: PS5 с дисководом будет стоить больше 45 тыс. рублей

Ожидается, что PlayStation 5 выйдет в ноябре, но официальная цена консоли пока не раскрыта. Пока фанаты ждут, когда Sony сделает официальное объявление, сколько будет стоить их консоль, в Интернете появляется множество утечек о ценах PlayStation 5, причём последняя раскрывает стоимость и цифровой версии, и версии с дисководом.
Так, по информации французского издания Xboxygen, которое ссылается на несколько авторитетных источников, стандартная версия PlayStation 5 будет стоить $ 600, что в переводе на рубли составляет чуть больше 45 тыс. Цифровая версия консоли без дисковода обойдётся покупателям в $ 500, то есть 37 тыс. рублей. Эти ценовые ориентиры совпадают с некоторыми просочившимися ценами на PS5 и повторяют прогнозы аналитиков.
Хотя Sony продолжает настаивать, что PS5 действительно выйдет в срок, как и планировалось, вполне возможно, что неопределённость, связанная с пандемией, может быть причиной того, что компания не решается объявить официальную цену и дату выпуска консоли.
Вполне возможно, что фанаты получат ответы о PS5 уже в этом месяце. Сообщения авторитетных инсайдеров отрасли указывают на то, что в сентябре состоится мероприятие для PS5, причём некоторые даже заявляют, что оно пройдёт в первой половине месяца. Если это так, то, возможно, мероприятие, посвящённое PS5, состоится уже на следующей неделе.
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