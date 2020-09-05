Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что больше не будет задержек в релизе

Любой, кто с нетерпением хочет сыграть в Cyberpunk 2077, будет счастлив узнать, что выход игры больше не будет задерживаться. По крайней мере, об этом говорит разработчик.



CD Projekt RED выпускает финансовый отчёт каждый квартал. В последнем отчёте, выпущенном в четверг, финансовый директор Петр Ниелубович сказал, что к моменту выхода следующего отчёта релиз Cyberpunk 2077 уже состоится, что хорошо, учитывая историю разработки игры.



Поскольку Ниелубович подтвердил, что игра выйдет до декабря, CD Projekt RED, должно быть, наконец-то позаботилась о проблемах, которые привели к предыдущим задержкам. Если ничего глобального не случится, ноябрьская дата релиза Cyberpunk 2077 должна стать последней.



Релиз Cyberpunk 2077 откладывался дважды. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, но CD Projekt RED пришлось отложить релиз до 17 сентября, потому что в игре было больше ошибок, чем ожидал разработчик. Потребовалось немало времени, чтобы довести игру до совершенства. Потом релиз был перенесён на 19 ноября. Разработчики честно признались, что им потребовалось ещё немного времени, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги.