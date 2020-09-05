Sony может выпустить новую версию Uncharted без Натана Дрейка

Компания Sony может выпустить для PlayStation 5 новую часть серии Uncharted. В игре Натан Дрэйк больше не будет главным героем, сообщает один из пользователей Reddit.

По слухам, действие в игре происходит в 80-е годы на Карбских островах. Главным героем является Виктор Салливан — учитель и компаньон Дрейка.

Игру будет разрабатывать фирма Naughty Dog. По данным инсайдеров, игра будет короче базовой Uncharted 4: A Thief's End, но превзойдёт Uncharted: The Lost Energy.

В Sony пока не комментируют появившуюся информацию.

Ранее на портале ResetEra появилась новая тема. Пользователи призвали компанию Naughty Dog переозвучить Надин, темнокожего персонажа игры Uncharted 4: A Thief’s End. Игроки напомнили, что её озвучивала белая актриса. Автор темы напомнил, что Надин Росс, уроженку Южной Африки, сыграла американка Лора Бэйли. Пользователь предложил другим игрокам высказаться, спросив, как они предлагают поступить студии Naughty Dog.