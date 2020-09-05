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Александр Соболев выдал красивейший «эйс» из пистолета в CS:GO

Александр Соболев выдал красивейший «эйс» из пистолета в CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев выложил в своём «инстаграме» видео — он играет в Counter-Strike: Global Offensive и убил пятерых противников из пистолета.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Известно, что перехода Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2 не стоит ожидать раньше конца 2020 года, так как ввиду пандемии коронавирусной инфекции разработчикам приходится работать из дома.

Соболев — один из многих футболистов, увлекающихся Counter-Strike. В шутер часто играют нападающий «Спартака» Александр Кокорин, форвард «Локомотива» Фёдор Смолов и другие футболисты.

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