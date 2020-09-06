Тренер mousesports признался, что использовал в CS:GO баг с камерой

Тренер mousesports Аллан Rejin Петерсен признался, что пользовался уязвимостью режима наблюдателя во время официальных матчей CS:GO. По словам Петерсена, он использовал этот баг четырежды, когда тренировал Tricked Esport в 2017 и 2018 годах.

«Во время моей карьеры в Tricked я использовал эту ошибку. И я беру на себя всю ответственность. Этому нет оправдания. Но я могу сказать точно, что игроки ничего не знали об этом. Tricked и mousesports не знали, что я использовал баг», — написал Петерсен в своём «твиттере».

Также тренер добавил, что не использовал этот трюк, когда работал в mousesports. Тем не менее, организация решила отстранить его до завершения полного расследования. Тренер заявил, что готов понести любое наказание.