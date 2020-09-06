Тренер mousesports признался, что использовал в CS:GO баг с камерой
Тренер mousesports Аллан Rejin Петерсен признался, что пользовался уязвимостью режима наблюдателя во время официальных матчей CS:GO. По словам Петерсена, он использовал этот баг четырежды, когда тренировал Tricked Esport в 2017 и 2018 годах.
«Во время моей карьеры в Tricked я использовал эту ошибку. И я беру на себя всю ответственность. Этому нет оправдания. Но я могу сказать точно, что игроки ничего не знали об этом. Tricked и mousesports не знали, что я использовал баг», — написал Петерсен в своём «твиттере».
Также тренер добавил, что не использовал этот трюк, когда работал в mousesports. Тем не менее, организация решила отстранить его до завершения полного расследования. Тренер заявил, что готов понести любое наказание.
Сразу трёх тренеров забанили за использование бага в CS:GO
- 6 сентября 2020
-
00:54
- 5 сентября 2020
-
20:41
-
18:59
-
17:44
-
14:54
-
14:30
-
14:22
-
12:53
-
11:12
- 4 сентября 2020
-
23:24
-
20:16
-
14:56
-
13:58
-
12:28
-
11:04
-
10:50
-
00:30
-
00:10
- 3 сентября 2020
-
22:34
-
20:15
-
20:02
-
18:48
-
17:26
-
16:48
-
15:52
-
14:51
-
13:59
-
12:02
-
11:08
-
11:05
-
10:18
-
09:20
-
00:38
- 2 сентября 2020
-
23:07
-
20:24
Партнерский контент