Источник: в ближайшее время Sony назовёт цену PlayStation 5

В ближайшее время Sony расскажет о стоимости PlayStation 5, сообщает PSU.
По данным источника, на это указывают соответствующие действия компании: Sony создала индивидуальные страницы для игр, которые были представлены на июньской презентации. В список попали Resident Evil Village, Far Cry 6, Hitman 3 и другие. Сообщается, что помимо цены компания сообщит дату релиза консоли.
PlayStation 5 — находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения от японской корпорации Sony. PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. Разработку официально подтвердили в октябре 2018 года, а первые подробности консоли нового поколения появились в апреле 2019 года. Название PlayStation 5 официально было озвучено лишь в октябре 2019 года.
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