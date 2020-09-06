Суперкомпьютер за 8 месяцев нашёл мир Minecraft, в котором сделан культовый скрин Pack.png

8 месяцев потребовалось команде из семи фанатов игры Minecraft, чтобы с помощью распределённого суперкомпьютера на базе нескольких систем NVIDIA DGX-2 найти сид мира, где был сделан легендарный скриншот Pack.png, который раньше использовался игрой как дефолтная иконка текстурпака или сервера. В качестве программного компонента использовалась открытая платформа BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing). Это система распределённых вычислений, способная работать на тысячах ПК по всему миру.
О находке сообщил SalC1 на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице SalC1 в «Твиттере».
Суперкомпьютер просканировал 230 трлн миров Minecraft и указала на мир с сидом 3257840388504953787, а точка наблюдения горы располагается на координатах x=49, z=0.
Видео можно посмотреть на канале Earthcomputer в YouTube.
- 6 сентября 2020
-
19:12
-
13:44
-
12:41
-
10:39
-
00:54
- 5 сентября 2020
-
20:41
-
18:59
-
17:44
-
14:54
-
14:30
-
14:22
-
12:53
-
11:12
- 4 сентября 2020
-
23:24
-
20:16
-
14:56
-
13:58
-
12:28
-
11:04
-
10:50
-
00:30
-
00:10
- 3 сентября 2020
-
22:34
-
20:15
-
20:02
-
18:48
-
17:26
-
16:48
-
15:52
-
14:51
-
13:59
-
12:02
-
11:08
-
11:05
-
10:18