Суперкомпьютер за 8 месяцев нашёл мир Minecraft, в котором сделан культовый скрин Pack.png

8 месяцев потребовалось команде из семи фанатов игры Minecraft, чтобы с помощью распределённого суперкомпьютера на базе нескольких систем NVIDIA DGX-2 найти сид мира, где был сделан легендарный скриншот Pack.png, который раньше использовался игрой как дефолтная иконка текстурпака или сервера. В качестве программного компонента использовалась открытая платформа BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing). Это система распределённых вычислений, способная работать на тысячах ПК по всему миру.

О находке сообщил SalC1 на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице SalC1 в «Твиттере».

Суперкомпьютер просканировал 230 трлн миров Minecraft и указала на мир с сидом 3257840388504953787, а точка наблюдения горы располагается на координатах x=49, z=0.

Видео можно посмотреть на канале Earthcomputer в YouTube.