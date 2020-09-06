Анонсирован Postal: Brain Damaged – спин-офф в стиле ретрошутера

Издательство Running With Scissors и разработчики из студий Hyperstrange и CreativeForge Games в рамках онлайн-мероприятия Realms Deep 2020 анонсировали кровавый ретрошутер от первого лица Postal: Brain Damaged, который стал спин-оффом основной серии.

Геймеру снова предстоит взять на себя роль Чувака, который попал в психиатрическую больницу, полную различных чудовищ и фриков. Там злая медсестра кормит пациентов и санитаров неизвестными лекарствами, чтобы превратить их в зомби, похотливых и кровожадных маньяков. Игроку придётся найти способ выбраться из психушки, попутно уничтожая всех, кто хочет этому помешать.

Игра выйдет на консолях и PC в 2021 году. Страница Postal: Brain Damaged появилась в Steam.

Видео трейлера можно посмотреть на канале Running With Scissors в YouTube.