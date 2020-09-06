17 коробок колбасок Кабанос. Польский игрок в CS:GO показал свой выигрыш на турнире

Месяц назад польский игрок в CS:GO Мачик Luz Бугай рассказал, что его команда выиграла на польском турнире, организованном брендом Tarczynski, колбаски Кабанос на общую сумму в 5 тыс. злотых (~ 98 тыс. рублей). Приз дошёл до победителей и игрок показал, как он выглядит.

Столь необычный приз для игроков стал полной неожиданностью. По словам организаторов, в правилах турнира было прописано, что игроки получат приз в виде колбасок, и если они об этом не знали, то это уже проблема самих игроков. После того как Мачей это узнал, то он спросил у своих фанатов в социальных сетях, что ему делать с ними: «Кто-нибудь знает, что я могу сделать с сосисками Кабанос за 5 тысяч злотых? Есть ли у вас какие-либо идеи?» — спросил тогда игрок.

Спустя месяц колбаски дошли до игроков, и Мачик поделился фотографией приза.

Фото: @LuzCSGO

Что они будут с ними делать? Неизвестно. Но впредь им нужно внимательнее читать правила.