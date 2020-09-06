Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Разработчики Crysis Remastered выложили первый скриншот обновлённой игры. Графика на порядок стала лучше, но потянет ли её ваш компьютер?

На самом деле бояться нечего. Crysis Remastered, если верить заявленным системным требованиям, запустится на максимальных настройках графики на видеокарте уровня GeForce GTX 1660 Ti и процессоре Core i5-7600к.

Какая графика будет в Crysis Remastered — мы можем увидеть на этом скриншоте, который был опубликован на официальной странице игры в «Твиттере». Изменения ощутимые: картинка непременно стала лучше и ярче.

Скриншот из Crysis Remastered:

Фото: Crytek

Скриншот из оригинала:

Фото: Crytek

Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.