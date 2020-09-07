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EA Sports показала функцию контроля забегающих игроков в FIFA 21

EA Sports показала функцию контроля забегающих игроков в FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

Компания EA Sports показала, как работает функция контроля забегающих игроков.

При помощи функции Creative Runs пользователь получит возможность управлять забегающим футболистом. Для этого необходимо нажать на геймпаде кнопку L1 и корректировать забег игрока правым стиком.

Посмотреть видео можно в «твиттере» PlayStation

FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах — ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на новом движке Unreal Engine 5. Но после выхода дебютного трейлера стало понятно, что никакого Unreal Engine 5 в FIFA 21 не будет.

EA Sports даёт возможность снизить общую стоимость выбранной версии FIFA 21. Стоимость стандартного издания игры на PlayStation 4 составляет 4899 рублей, но её можно уменьшить ещё на 20%. Подробная инструкция доступна на «Чемпионате».

EA Sports показала новый трейлер FIFA 21, посвящённый режиму карьеры
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