EA Sports показала функцию контроля забегающих игроков в FIFA 21

Компания EA Sports показала, как работает функция контроля забегающих игроков.
При помощи функции Creative Runs пользователь получит возможность управлять забегающим футболистом. Для этого необходимо нажать на геймпаде кнопку L1 и корректировать забег игрока правым стиком.
Посмотреть видео можно в «твиттере» PlayStation
FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах — ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на новом движке Unreal Engine 5. Но после выхода дебютного трейлера стало понятно, что никакого Unreal Engine 5 в FIFA 21 не будет.
EA Sports даёт возможность снизить общую стоимость выбранной версии FIFA 21. Стоимость стандартного издания игры на PlayStation 4 составляет 4899 рублей, но её можно уменьшить ещё на 20%. Подробная инструкция доступна на «Чемпионате».
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