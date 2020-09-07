Windows 10 установлена на 60% компьютеров во всём мире

Операционная система Windows 10 установлена на 60% компьютерах во всём мире. Год назад этот показатель составлял около 50%. Об этом сообщает издание Techradar.

Для сравнения, доля Windows 7 за последний год сократилась с 31,5% до 22,3%.

Также сообщается, что Mac OS X 10.15 установлена на 3,49% компьютеров, за которой следуют Mac OS X 10.14 (2,96%) и 10.13 (1,44%).

Windows XP, выпущенная ещё в 2001 году, стоит на 1,26% компьютеров. Это больше, чем у более молодых ОС Windows 8 (0,57%), ChromeOS (0,42%) и Windows Vista (0,12%).

Напомним, Windows XP лишилась полной поддержки в апреле 2014 года, с тех пор Microsoft не выпускает обновлений безопасности для этой ОС. Кроме того в начале января 2020 года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7.