Невозможное возможно. Программист воспроизвёл Doom и Skyrim на тесте на беременность

Программист из Калифорнии Фун Тьюринг запустил Doom 1993 года и The Elder Scrolls V: Skyrim на тесте на беременность. Автор смог не только воспроизвести видео из игр на этом необычном маленьком устройстве, но и поиграть в них. Для этого пришлось воспользоваться клавиатурой.
Для запуска игр автор использовал OLED-дисплей и 8-битный процессор Holtek с 64 байтами памяти. «Я волновался, что у меня не хватит пропускной способности для обновления в реальном времени, но оказалось, что диаметр экрана 128x32 при 1 бите на пиксель вообще не требует большой пропускной способности», — заявил автор в «Твиттере».
Программист заменил дисплей и подключил процессор, от оригинального теста осталась лишь оболочка. И так как процессор не помещался в тест, то Фун подсоединил его отдельно.
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