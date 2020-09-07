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CD Project RED не собирается делать скидок на Cyberpunk 2077 около года

CD Project RED не собирается делать скидок на Cyberpunk 2077 около года
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики Cyberpunk 2077 уверены в качестве своей игры и не планируют делать на неё скидок как минимум около года. Об этом было сообщено на презентации финансового отчёта компании.

Предзаказать долгострой можно уже сейчас: в PlayStation Store игра стоит 3999 рублей, в Steam — 1999 рублей. В магазине Microsoft Cyberpunk 2077 можно приобрести за $ 60.

Ранее разработчики заявили, что больше не будет задержек в релизе. Если ничего глобального не случится, ноябрьская дата релиза Cyberpunk 2077 должна стать последней.

Релиз Cyberpunk 2077 откладывался дважды. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, но CD Projekt RED пришлось отложить релиз до 17 сентября для исправления ошибок. Потом релиз был перенесён на 19 ноября. Разработчики честно признались, что им потребовалось ещё немного времени, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги и ошибки.

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