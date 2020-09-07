Киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине

Киберспорт в Украине был признан официальным видом спорта. Об этом в Facebook сообщила Федерация киберспорта Украины.

«Киберспорт был признан на законодательном уровне благодаря слаженной совместной работе Министерства молодёжи и спорта Украины, Федерации киберспорта Украины, коллег из Международной Федерации киберспорта (IESF) и наших региональных представительств», — говорится в пресс-релизе украинской киберспортивной организации.

Федерация киберспорта Украины (UESF) была создана 7 апреля 2018 года. Заместитель председателя объединения Антон Маркелов рассказал тогда о целях, которые ставят перед собой создатели Федерации:

«У нас три цели. Первая — создание полноценной инфраструктуры на всей территории Украины, куда будет входить собственный интернет-ресурс, со своей социальной сетью, рейтингами игроков и клубов, создание представительств Федерации в каждом регионе страны. Вторая — проведение всеукраинских лиг. И третья — создание академии и школы для будущих профессионалов».