Киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине

Киберспорт в Украине был признан официальным видом спорта. Об этом в Facebook сообщила Федерация киберспорта Украины.
«Киберспорт был признан на законодательном уровне благодаря слаженной совместной работе Министерства молодёжи и спорта Украины, Федерации киберспорта Украины, коллег из Международной Федерации киберспорта (IESF) и наших региональных представительств», — говорится в пресс-релизе украинской киберспортивной организации.
Федерация киберспорта Украины (UESF) была создана 7 апреля 2018 года. Заместитель председателя объединения Антон Маркелов рассказал тогда о целях, которые ставят перед собой создатели Федерации:
«У нас три цели. Первая — создание полноценной инфраструктуры на всей территории Украины, куда будет входить собственный интернет-ресурс, со своей социальной сетью, рейтингами игроков и клубов, создание представительств Федерации в каждом регионе страны. Вторая — проведение всеукраинских лиг. И третья — создание академии и школы для будущих профессионалов».
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