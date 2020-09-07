От «Дальнобойщиков» до Fortnite – 10 сентября пройдёт игра для знатоков видеоигр
«Квиз, плиз!» подготовил интеллектуально-развлекательную игру для любителей видеоигр. Она пройдёт 10 сентября, начало — в 20:00 мск, в баре Papa'S Bar & Grill в Москве. Вас ждут 7 раундов минимум по 6 вопросов. В квизе важно проявить не только свои знания, но и логическое мышление. Все вопросы будут посвящены видеоиграм разных лет, от «Дальнобойщиков» до Fortnite. Собирайте команду от 2 до 9 человек и получите удовольствие от игры в офлайне!
Зарегистрироваться на игру можно на сайте «Квиз, плиз!».
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