Microsoft официально анонсировала Xbox Series S и подтвердила цену новинки

Microsoft официально анонсировала вторую консоль нового поколения под названием Xbox Series S. В компании подтвердили, что консоль будет стоить $ 299.

Посмотреть изображение можно в «твиттере» Xbox.

Напомним, ранее в Сеть утекла информация о Xbox Series S и Xbox Series X. В сообщении речь шла о ценах на консоли, также была названа предполагаемая дата выхода. В Microsoft не стали ни подтверждать, ни опровергать остальную информацию, ограничившись подтверждением цены Xbox Series S.

Xbox Series X, ранее известная как Project Scarlett, находящаяся в разработке домашняя игровая консоль американской компании Microsoft. Xbox Series X должна стать новой игровой консолью в серии Xbox и преемницей Xbox One. Microsoft раскрыла первые подробности о своей консоли следующего поколения 10 июня 2019 года на международной выставке компьютерных игр E3 2019. Официальный анонс консоли состоялся 12 декабря 2019 года на мероприятии The Game Awards 2019. Конкурентом Xbox Series X среди игровых платформ следующего поколения должна стать будущая консоль из серии PlayStation от Sony — PlayStation 5.