Школьница спаслась от мужчины, который удерживал её в плену, с помощью PlayStation

Японская школьница смогла спастись от 44-летнего мужчины благодаря консоли PlayStation 4. Об этом сообщает издание PushSquare.
Сообщается, что школьница переписывалась в социальных сетях с мужчиной, они решили встретиться. Когда она зашла в его дом, мужчина отобрал у неё телефон и привязал её к трубе.
Родители девушки незамедлительно сообщили о пропаже дочери, но найти её долгое время не удавалось. Школьница пробыла в плену примерно месяц. Несмотря на это, ей удалось найти способ спастись.
У похитителя была консоль PS4. Когда мужчины не было дома, девушке удалось получить доступ к консоли и с её помощью связаться с властями. Она отправила сообщение с информацией о своём местонахождении. Правоохранительные органы быстро нашли похищенную школьницу, физически она не пострадала.
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