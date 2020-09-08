На разработку передового российского процессора потребуется почти 800 млрд рублей

Корпорация «Ростех» сообщила, что на развитие отечественной микроэлектроники потребуется 798 млрд рублей до 2024 года, сообщают «Ведомости».

Средства потребуются «Ростеху» на создание чипов с топологическими нормами 65 (55), 28 и 14 нм. Ещё одной передовой технологией, которую планируется разработать и производить в России, станут чипы памяти для твердотельных накопителей в 96 слоёв и техпроцессом 25-30 нм. Помимо этого планируется разработка четырёхъядерных CPU с российской или открытой архитектурой для ПК, ноутбуков и планшетов, а в дальнейшем и 16-ядерных чипов для высокопроизводительных систем.

Для выполнения этого плана корпорации потребуется 615 млрд из государственного бюджета, 30 млрд готов вложить сам «Ростех», а ещё 102,6 млрд планируется получить из внебюджетных средств.