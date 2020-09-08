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На разработку передового российского процессора потребуется почти 800 млрд рублей

На разработку передового российского процессора потребуется почти 800 млрд рублей
Киберспорт 0

Корпорация «Ростех» сообщила, что на развитие отечественной микроэлектроники потребуется 798 млрд рублей до 2024 года, сообщают «Ведомости».

Средства потребуются «Ростеху» на создание чипов с топологическими нормами 65 (55), 28 и 14 нм. Ещё одной передовой технологией, которую планируется разработать и производить в России, станут чипы памяти для твердотельных накопителей в 96 слоёв и техпроцессом 25-30 нм. Помимо этого планируется разработка четырёхъядерных CPU с российской или открытой архитектурой для ПК, ноутбуков и планшетов, а в дальнейшем и 16-ядерных чипов для высокопроизводительных систем.

Для выполнения этого плана корпорации потребуется 615 млрд из государственного бюджета, 30 млрд готов вложить сам «Ростех», а ещё 102,6 млрд планируется получить из внебюджетных средств.

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