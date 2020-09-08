В Cyberpunk 2077 будет на 20% больше озвученных реплик, чем в The Witcher 3 со всеми DLC

В Cyberpunk 2077 будет на 15-20% больше озвученных реплик, чем в The Witcher 3: Wild Hunt, включая DLC, сообщил инсайдер Дэниел Ахмад на своей странице в "Твиттере".

Ахмад сообщил, что в работе над китайской локализацией приняли участие более 150 актёров озвучки из четырёх различных студий. На озвучку 100 тыс. реплик у них суммарно ушло более 10 тыс. часов.

Релиз Cyberpunk 2077 откладывался дважды. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, но CD Projekt RED пришлось отложить релиз до 17 сентября для исправления ошибок. Потом релиз был перенесён на 19 ноября. Разработчики честно признались, что им потребовалось ещё немного времени, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги и ошибки.