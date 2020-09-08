Британская компания будет продавать золотые PlayStation 5 за 800 тыс. рублей

10 сентября британская компания Truly Exquisite откроет предзаказ на PlayStation 5 в премиальном корпусе с 24-каратным золотом, 18-каратным розовым золотом или платиной.
Посмотреть видео можно на канале Truly Exquisite в YouTube.
Лимитированная версия PlayStation 5 без привода с золотом обойдётся в £ 7999 (792 тыс. рублей), с розовым золотом — в £ 8099 (802 тыс. рублей), с платиной — £ 8199 (812 тыс. рублей). Помимо консоли, в комплект входят два контроллера DualSense и наушники 3D Pulse.
PlayStation 5 — находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения японской корпорации Sony. PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. Разработку официально подтвердили в октябре 2018 года, а первые подробности консоли нового поколения появились в апреле 2019 года.
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